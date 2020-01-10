Kapalıçarşı'da altın fiyatları geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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