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  • 10.01.2020 17:54
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 17:54

Kapalıçarşı'da geriledi | 10 Ocak 2020

Son dönemde ABD - İran arasında yaşanan gerilimle birlikte küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yükselen ve gramı 310 lirayı zorlayan altın günü yüzde 0,17 kayıpla 293,20 TL'den kapadı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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