Borsa rekorda dolar düşüyor Dış şoklara karşı bağışıklığını geliştiren Türkiye ekonomisi İran-ABD gerginliğini de zararsız atlattı. TL dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi, Borsa İstanbul da dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.

Dengelenme sürecini tamamlayarak, dış şoklara karşı dirençli hale gelen Türk ekonomisi, ABD-İran geriliminin ortaya çıkarttığı dalgalanmayı da zararsız atlattı. Türk Lirası, dolar karşısında tırmanışa geçti. Dolar 5.88 liranın altına inerek son 25 günün en düşük seviyesini gördü. TL, son 2 günde dolar karşısında yüzde 1.8 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Borsa İstanbul da 27 Mart 2018'den bu yana ilk kez 117 bin puanın üstüne çıktı. Borsa'ya dün 700 milyon liranın üzerinde net yabancı girişi olduğu belirtildi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11.56'yı test etti.



sürecini tamamlayarak, dış şoklara karşı dirençli hale gelen Türk ekonomisi, ABD-İran geriliminin ortaya çıkarttığı. Türk Lirası, dolar karşısında tırmanışa geçti. Dolar 5.88 liranın altına inerek son 25 günün en düşük seviyesini gördü. TL, son 2 günde dolar karşısında yüzde 1.8 ileoldu. Borsa İstanbul da 27 Mart 2018'den bu yana ilk kezüstüne çıktı. Borsa'ya dünolduğu belirtildi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11.56'yı test etti. TÜM MANŞETLER