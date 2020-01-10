Bugünkü
Takvim

Borsa rekorda dolar düşüyor

Dış şoklara karşı bağışıklığını geliştiren Türkiye ekonomisi İran-ABD gerginliğini de zararsız atlattı. TL dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi, Borsa İstanbul da dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.

Borsa rekorda dolar düşüyor
Dengelenme sürecini tamamlayarak, dış şoklara karşı dirençli hale gelen Türk ekonomisi, ABD-İran geriliminin ortaya çıkarttığı dalgalanmayı da zararsız atlattı. Türk Lirası, dolar karşısında tırmanışa geçti. Dolar 5.88 liranın altına inerek son 25 günün en düşük seviyesini gördü. TL, son 2 günde dolar karşısında yüzde 1.8 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Borsa İstanbul da 27 Mart 2018'den bu yana ilk kez 117 bin puanın üstüne çıktı. Borsa'ya dün 700 milyon liranın üzerinde net yabancı girişi olduğu belirtildi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11.56'yı test etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa rekorda dolar düşüyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri