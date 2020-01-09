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  • 09.01.2020 10:41
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:41

Son dakika: Başkanı Gülle: Bu yıl ta hedefimiz 190 milyar dolar

Son dakika haberi... çılar Meclisi Başkanı Gülle, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi. Başkanı Gülle, Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli rakamına inmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar

çılar Meclisi () Başkanı , Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.

Avro/dolar paritesinin ihracata olumsuz etkisinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor." diye konuştu.

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli rakamına inmesinin önemli olduğunu söyledi.

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