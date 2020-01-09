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  • 09.01.2020 10:37
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:39

ne kadar, nasıl alınır?

İlk defa ev alacaklara ve kiracılara devletten büyük müjde geldi. Devlet e hız verirken evini kentsel dönüşüme verene kira yardımı desteği sürüyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı tarafından ödenirken kirasını ödemekte zorlanan kişiler için ise belediyeler ve SYD'ler tarafından kira yardımı ödeniyor. Sosyal devlet anlayışı gereği kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yardımlar her geçen gün artarken özellikle de kira yardımı büyük ilgi görüyor. Peki devlet kira yardımı nasıl alınır? Kiracılara devletten kira desteği yardımı yapılıyor. Kiracıların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek detaylı bilgiler haberimizde.

Ev ve kira desteği başvurusu ne kadar, nasıl alınır?

Dar gelirli vatandaşlara ve ilk defa ev alacaklara çok güzel bir haber geldi. Devlet ev sahibi olmak isteyen kişilere 25 bin lira karşılıksız hibe para desteği verirken kiracılar için de aylık en düşük 715 lira, en yüksek ise 1.150 TL kira yardımı ödemesi yapıyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı ve konut hesabı desteği hakkında merak edilenler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 TL olarak belirlenirken en yüksek kira yardımı ise 1.150 TL olarak belirlendi. Kira yardımlarının dışında devlet tarafından sağlanan bir diğer destek ise ilk defa ev alacak vatandaşlara yönelik verilen karşılıksız ödeme. 25.000 TL'ye ulaşan karşılıksız destek sağlanacak. Peki ev ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

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