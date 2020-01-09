Dar gelirli vatandaşlara ve ilk defa ev alacaklara çok güzel bir haber geldi. Devlet ev sahibi olmak isteyen kişilere 25 bin lira karşılıksız hibe para desteği verirken kiracılar için de aylık en düşük 715 lira, en yüksek ise 1.150 TL kira yardımı ödemesi yapıyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı ve konut hesabı desteği hakkında merak edilenler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre en düşük kentsel dönüşüm kira yardımı tutarı 715 TL olarak belirlenirken en yüksek kira yardımı ise 1.150 TL olarak belirlendi. Kira yardımlarının dışında devlet tarafından sağlanan bir diğer destek ise ilk defa ev alacak vatandaşlara yönelik verilen karşılıksız ödeme. 25.000 TL'ye ulaşan karşılıksız destek sağlanacak. Peki ev ve kira desteği başvurusu nasıl yapılır?

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