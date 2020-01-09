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  • 09.01.2020 11:04
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:04

Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! YHT'nin o hattında test sürüşleri ayında başlayacak!

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve , "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YHT'nin o hattında test sürüşleri başlıyor!

Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve , "Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas hattında Balışeyh - Yerköy - Akdağmadeni kesiminde ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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