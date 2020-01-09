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  • 09.01.2020 11:22
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:25

Muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara maaş nasıl alınır? İşte şartlar

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.

Muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara maaş nasıl alınır?

65 yaş yani 2022 aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım aylığı maaş zamları arama motorlarında oldukça merak ediliyor. Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı. 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40'ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor. 65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor.

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