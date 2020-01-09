65 yaş yani 2022 aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım aylığı maaş zamları arama motorlarında oldukça merak ediliyor. Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı. 2022 engelli ve 65 yaş üstü maaşından yararlanabilmek için %40'ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor. 65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor.
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