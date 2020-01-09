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  • 09.01.2020 15:23
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:23

rezervleri 105 milyar dolar oldu

tarafından yayımlanan ve Banka İstatistikleri raporlarına göre, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 105 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Ocak'ta Merkez Bankası brüt rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 27 Aralık'ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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