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Emekliye 3 ! İlave ödemeyle 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin bu ay hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Peki emekli doktorların ilave ödemesi ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



Emeklilerin gelirleri bu ay yükselecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak.

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