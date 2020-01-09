Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem görmüştü. ABD ile İran arasındaki gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ocak canlı altın fiyatları...

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