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  • 10.01.2020 07:40
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 07:40

karışık seyrediyor! 10 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam kaç TL?

ne kadar? ABD ile İran arasındaki gerginlik sonrası yükselişe geçen ve rekor kuran altın fiyatları gerginliğin hafiflemesine paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarının da azalmasıyla karışık seyretti. 306 liraya çıkarak rekor üstüne rekor kıran dünkü kapanışta 293,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam kaç TL oldu?

Altın fiyatları karışık seyrediyor!

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem görmüştü. ABD ile İran arasındaki gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatları karışık seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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