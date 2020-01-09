Başkan Erdoğan'dan borcu olana sağlık müjdesi

PRIM borcu olan Bağ-Kur'lu ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) yükümlüsü vatandaşlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müjde geldi. Bu kişiler, yıl sonuna kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek. Mevzuata göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla borcu olan Bağ-Kur'lular ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ya da borcu biriken vatandaşlar, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamıyor. Bu vatandaşlar için yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti yolu açılmıştı.
SÜRE UZATILDI
Dün yayımlanan kararla, süre 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı. Karara göre, GSS ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Düzenlemeden GSS borçlusu 4 milyon kişi yararlanacak.
PRİM DEVLETTEN
Emekliler, sigortalı çalışanlar, işsizlik maaşı alanlar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS kapsamında bulunuyor. Bunun dışındaki kişilerin prim ödemesi gerekiyor. GSS primi bu yıl aylık 88,29 lira olarak uygulanıyor. Ayrıca geliri düşük olanların primini devlet ödüyor. Bu yıl hane içinde kişi başı geliri 981 liranın altında çıkanların primini devlet ödeyecek.
SÜRE UZATILDI
Dün yayımlanan kararla, süre 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı. Karara göre, GSS ve 4/B (Bağ-Kur) sigortalısı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Düzenlemeden GSS borçlusu 4 milyon kişi yararlanacak.
PRİM DEVLETTEN
Emekliler, sigortalı çalışanlar, işsizlik maaşı alanlar ve bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS kapsamında bulunuyor. Bunun dışındaki kişilerin prim ödemesi gerekiyor. GSS primi bu yıl aylık 88,29 lira olarak uygulanıyor. Ayrıca geliri düşük olanların primini devlet ödüyor. Bu yıl hane içinde kişi başı geliri 981 liranın altında çıkanların primini devlet ödeyecek.
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