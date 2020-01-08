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  • 08.01.2020 09:24
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:28

Son dakika: GSS borcu olanlara müjdeli haber! 'de yayımlandı

Son dakika haberi... Bağ-Kur'lular ve (GSS) prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Karar 'nin bugünkü sayısında yararlandı.

GSS borcu olanlara müjdeli haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

'nin bugünkü sayısında yer alan 4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

2020 SONUNA KADAR YARARLANILABİLECEK
Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.

Buna göre, bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

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