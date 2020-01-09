2020 Ocak ayının ikinci haftasında sigara fiyatlarına zam geleceği konuşulmaya başlandı. İddialarla birlikte tiryakiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Aynı zamanda sigara kullanan pek çok kişi sosyal medyada ortaya atılan zam iddiaları sonrasında güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda sigara fiyatlarına zam konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? İşte 2020 yılı Ocak ayı güncel sigara fiyat listesi... Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kısa bir süre önce sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...