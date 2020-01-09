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  • 09.01.2020 10:35
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:35

Gözler oraya çevrildi! ya kaç TL yapılacak? İşte 2020 yılı zamlı sigara fiyatları iddiası!

ya kaç TL yapılacak? Sorusu yeni yıla girdiğimiz şu günlerde tiryakilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda yaşanan son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2020 yılı ayı güncel sigara fiyat listesini ve sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar "Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel fiyat bilgileri. Sigara fiyatlarına zam geleceği çok konuşuldu. Ancak sigara üreticisi firmalardan zam hakkında yapılmış bir açıklama bulunmuyor. İşte 2020 yılı zamlı sigara fiyatları iddiası!

Gözler orada! Sigaraya kaç TL zam yapılacak?

2020 Ocak ayının ikinci haftasında sigara fiyatlarına zam geleceği konuşulmaya başlandı. İddialarla birlikte tiryakiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Aynı zamanda sigara kullanan pek çok kişi sosyal medyada ortaya atılan zam iddiaları sonrasında güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda sigara fiyatlarına zam konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? İşte 2020 yılı Ocak ayı güncel sigara fiyat listesi... Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kısa bir süre önce sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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