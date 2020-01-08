Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Rus gazını Türkiye'ye ve ardından da Avrupa'ya taşıyacak tarihi TürkAkım projesinin açılışını yapacak. Törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Azerbaycan ve Macaristan'dan bakanlar katılacak. Hat, Rusya'nın doğalgaz rezervleri ile Türkiye'nin dağıtım ağı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak, Türkiye ile Avrupa için güvenilir bir enerji arzı sağlayacak.