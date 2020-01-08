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  • 08.01.2020 09:54
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:01

açılışına saatler kaldı!

gazını üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP projesini 30 Kasım’da açan Başkan Erdoğan, bugün de lideri ’le Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya dağıtacak projesinin açılışını yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde Rus gazını Türkiye'ye ve ardından da Avrupa'ya taşıyacak tarihi TürkAkım projesinin açılışını yapacak. Törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Azerbaycan ve Macaristan'dan bakanlar katılacak. Hat, Rusya'nın doğalgaz rezervleri ile Türkiye'nin dağıtım ağı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak, Türkiye ile Avrupa için güvenilir bir enerji arzı sağlayacak.

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