Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 35 mühendis alımı yapılacağı belirtildi. DSİ personel alımı başvurularının başlamasının ardından başvuru hakkındaki detaylar merak ediliyor. Başvuru http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu'nun doldurulması suretiyle yapılacak. İşte Devlet Su İşleri personel alımı başvuru detayları...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

8 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan başvurular 17 Ocak 2020 saat 24.00'e kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.