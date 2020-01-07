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  • 08.01.2020 07:23
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 07:23

son dakika! İran'ın ABD üslerine füze saldırısı sonrası ve , kaç TL oldu?

kuru ne kadar? İran Devrim Muhafızları Ordusu'bub ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından döviz kurları sakin bir seyir izledi. Dünkü kapanışta 5.97 - 5.98 lira aralığında işlem gören dolar, 8 Ocak'a 5,9662 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 8 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda İran-ABD gelişmesi

Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından döviz kurları sakin bir seyir izliyor. Dolar kuru yeni güne 5,96 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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