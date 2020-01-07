Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından döviz kurları sakin bir seyir izliyor. Dolar kuru yeni güne 5,96 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Ocak güncel döviz kurları...

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