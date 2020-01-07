Uygun kredi faiz teklifi sunuldu! Akbank, Garanti, TEB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank faiz oranları kaç oldu?

Bankalar tarafından sunulan indirimli kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Kredi çekmeyi düşünenler faiz oranlarını araştırırken yeni yılda ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Son olarak kredi faiz indirimiyle ilgili 0.79 müjdesinin verilmesi vatandaşları sevindirdi. Bu kapsamda on binlerce kişi güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte bankaların güncel faiz oranları...

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.04

Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...