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  • 07.01.2020 22:31
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 22:38

Uygun kredi faiz teklifi sunuldu! Akbank, Garanti, TEB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank faiz oranları kaç oldu?

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerine son dört ayda bankalardan gelen indirimler vatandaşları sevindirdi. İndirim açıklamalarıyla birlikte ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenler faiz oranlarını araştırıyor. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. Peki, uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat, Halkbank ...

Uygun faiz teklifi sunuldu! İşte kredi faiz oranları

Bankalar tarafından sunulan indirimli kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Kredi çekmeyi düşünenler faiz oranlarını araştırırken yeni yılda ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Son olarak kredi faiz indirimiyle ilgili 0.79 müjdesinin verilmesi vatandaşları sevindirdi. Bu kapsamda on binlerce kişi güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte bankaların güncel faiz oranları...

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.04
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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