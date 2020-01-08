8 Ocak dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Güne dolar 5,9770 liradan, euro ise 6,6640 liradan başladı. ABD ve İran arasındaki gerilime karşın sakin bir seyir izleyen dolar/TL, dün, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9729'dan günü tamamladı. İşte 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?