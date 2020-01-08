Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.01.2020 17:45
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 17:45

ve da gün sonu düşüş görülüyor! 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde ve alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor. Avrupa borsaları ise ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,9750 liradan alınan dolar, 5,9770 liradan, 6,6620 liradan alınan euro ise 6,6640 liradan işlem gördü. Dünkü kapanışta dolar 5,9750, euro ise 6,6640 liradan satılmıştı. Peki, 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolarda gün sonu düşüş! Dolar ve euro ne kadar oldu?

8 Ocak dolar ve eurodaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Güne dolar 5,9770 liradan, euro ise 6,6640 liradan başladı. ABD ve İran arasındaki gerilime karşın sakin bir seyir izleyen dolar/TL, dün, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9729'dan günü tamamladı. İşte 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar ve euroda gün sonu düşüş görülüyor! 8 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri