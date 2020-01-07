Patates ve kuru soğan, ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı. Ticaret Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.
Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak. Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.
Son dakika: Bakanlık açıkladı! Soğan ve patates için önemli karar
Ticaret Bakanlığı, patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirdi. Patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici, onay için Bakanlığa başvuracak.
Patates ve kuru soğan, ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı. Ticaret Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.
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