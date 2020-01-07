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  • 07.01.2020 08:29
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 08:29

Son dakika: açıkladı! Soğan ve patates için önemli karar

, patates ve ın satışına kısıtlama getirdi. Patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici, onay için Bakanlığa başvuracak.

Bakanlık açıkladı! Soğan ve patates için önemli karar

Patates ve , ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı. 'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.

Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak. onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.

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