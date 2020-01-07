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  • 07.01.2020 08:59
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:01

alıp satacaklar dikkat! Tapuda başladı

Yeni yılla birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda başladı. Vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak. Yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.



Yeni yılla birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni dönem başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulması ve gayrimenkul envanterinin tamamlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemiyle gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak.

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