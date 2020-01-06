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  • 06.01.2020 22:30
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 22:46

Daha uygun teklif geldi! Kredi faizinde yeni fırsat sunuldu! Vakıf, Ziraat, Halkbank, TEB nedir?

Bankaların sunduğu kredi faiz teklifleri, kredi çekmeyi düşünenler tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda güncel , yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Emlak sektöründe yaşanan hareketlilik yeni yılda da sürerken ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Son olarak kredi faiz indirimiyle ilgili 0.79 müjdesinin verilmesi vatandaşları sevindirdi. Şimdilerde on binlerce kişi güncel kredi faiz hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte bankaların güncel faiz oranları...

Kredide yeni fırsat sunuldu! İşte güncel faiz oranları

Son dört ayda bankalardan gelen indirim açıklamaları ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürüyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları...

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.08

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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