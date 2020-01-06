Son dört ayda bankalardan gelen indirim açıklamaları ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürüyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi faiz oranları...

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.08

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...