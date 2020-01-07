Memur ve emeklilerin 2020 yılında alacakları zam belli oldu. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise zam oranı 6,5 olarak açıklandı. 2020 yılı memur ve emeklilerin maaş farklarının hesaplara ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 Bağkur SSK emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihi...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

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