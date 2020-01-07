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  • 07.01.2020 12:04
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 12:04

fiyatları rekor kırdı! Uzmanlar gram altında yeni hedefi açıkladı: Yıl sonuna kadar...

Son dönemde yaşanan küresel gelişmeler ın ons fiyatının da yükselmesine neden oldu. Jeopolitik risk algısı nedeniyle artan ons fiyatı 1582 dolara yaklaşarak 7 yılın zirvesini gördü. Gram altın da 303,7 lira ile 5,5 ayın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu. uzmanları bölgedeki risklerin devam etmesi durumunda altının gramının 340 lirayı görebileceğini ifade etti.

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları yaklaşık son 7 yılın zirvesini gördü.

Küresel jeopolitik risk, geçen hafta ABD'nin, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle hızlı yükseldi. Jeopolitik risklerle güvenli liman olarak kabul edilen altına talep artarken, altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

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