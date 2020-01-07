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  • 08.01.2020 07:37
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 07:37

İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası yükseldi! 8 Ocak gram, çeyrek, fiyatları ne kadar?

nda son dakika hareketlili yaşanıyor. İran'ın ABD'nin Irak'taki hava üslerini vurmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Altının ons fiyatı spot piyasada yüzde 1,80 yükselerek 1.602 dolara kadar çıktı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn-El Esed Hava Üssü'nün onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından ilk tepki olarak altın yükseldi. Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla altın yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı, 8 Ocak'a 301,56 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
171,75
171,88

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
219,97
220,13

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,81
275,01

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