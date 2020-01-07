Altın fiyatları son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn-El Esed Hava Üssü'nün onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından ilk tepki olarak altın yükseldi. Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla altın yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı, 8 Ocak'a 301,56 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
171,75
171,88
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
219,97
220,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
274,81
275,01
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