Altın fiyatları son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn-El Esed Hava Üssü'nün onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından ilk tepki olarak altın yükseldi. Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla altın yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı, 8 Ocak'a 301,56 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

171,75

171,88

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

219,97

220,13

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

274,81

275,01