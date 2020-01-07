Vergi borcu affı çıkacak mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2020 için Vergi Affı ve 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için yeniden yapılandırma da gündemde. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? Vergi borcu affı ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor.

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