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  • 07.01.2020 11:18
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:23

Vergi affı çıkacak mı 2020? En son vergi affı ne an çıkarıldı?

çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Meclise yeni geleceği iddia edilen paketin içerisinde vergi ve prim larını yapılandırmasına rağmen ödemediği için iptal edilen kişilere af hakkı verilecek. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. 2020 vergi affı ne an çıkacak? Vergi affı ve yapılandırma kimleri kapsıyor?

Vergi affı çıkacak mı 2020? En son vergi affı ne zaman çıkarıldı?

Vergi borcu affı çıkacak mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 2020 için Vergi Affı ve 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için yeniden yapılandırma da gündemde. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe konulurken vergi cezalarına af getirildi. Yüzde 50 'ye yakın indirim gelecek. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? Vergi borcu affı ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor.

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