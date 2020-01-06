Türkiye'nin en uzunu olacak! İki şehir arasındaki 5,5 saatlik yol 1,5 saate düşüyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesini bağlayacak "demir yolu çift tüp geçit projesi"nin tamamlanmasına 600 metre kaldı.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Adana-Gaziantep arasında yapımına devam edilen Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli projesini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
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