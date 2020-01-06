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  • 06.01.2020 15:33
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 15:39

Türkiye'nin en uzunu olacak! İki şehir arasındaki 5,5 saatlik yol 1,5 saate düşüyor

'te yapımı süren ve 9 bin 950 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan projede, tünelde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte - Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesini bağlayacak "demir yolu çift tüp geçit projesi"nin tamamlanmasına 600 metre kaldı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Adana-Gaziantep arasında yapımına devam edilen Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli projesini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

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