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  • 06.01.2020 18:23
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:23

Gram ve çeyrek yükseliyor! 6 Ocak Cumhuriyet, tam ve yarım altın alış satış fiyatı kaç TL?

Altın vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. 4 ayın zirvesini gören yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,88 artışla 302,90 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi. Peki, 6 Ocak Cumhuriyet, tam ve yarım altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda Cumhuriyet, gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatlarında son durum...

Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliyor! İşte fiyatlar

6 Ocak Pazartesi haftanın açılış gününde altın fiyatlarındaki güncel durum, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Bugün arama motorlarında altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalar artış gösterirken İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü. İşte 6 ocak Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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