6 Ocak Pazartesi haftanın açılış gününde altın fiyatlarındaki güncel durum, vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Bugün arama motorlarında altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalar artış gösterirken İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü. İşte 6 ocak Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?