Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, brüt takas uygulanmasını, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.