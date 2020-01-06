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  • 06.01.2020 18:49
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:49

'dan flaş karar! 6 kişi hakkında işlem yasağı

(), İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan flaş karar!

(), İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 25 Ekim-30 Aralık 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını, İhlas Gazetecilik pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, brüt takas uygulanmasını, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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