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  • 06.01.2020 21:58
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 21:58

İŞKUR'da kasiyer, bekçi, güvenlik, danışma ve büro memuru aranıyor! İşte ilanların genel başvuru şartları

Kasiyer, güvenlik, bekçi, danışma ve büro memuru personel alımı ilanları İŞKUR üzerinden duyuruldu. İlanların İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartlarını ve başvuru hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Yayımlanan ilanlarla birlikte bazı illerde danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi gibi çeşitli alanlarda alımlar yapılacak. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

İŞKUR'da binlerce personel alımı yapılacak!

Her yıl milyonlarca vatandaş İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla iş sahibi oluyor. İŞKUR'da her hafta kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilmek üzere ilanlar yayımlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde kasiyer, bekçi, güvenlik, danışma ve büro memuru gibi çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere ilanlar duyuruldu. İşte güncel işçi alımı ilanları ve genel başvuru şartları

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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