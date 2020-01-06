Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükselirken, taraflardan gelen açıklamalar, güvenli liman olarak görülen enstrümanlara olan talepte artışa ve buna paralel altın fiyatlarında değer kazancına neden oldu. Yeni haftaya artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 304 liraya çıkarak rekor kırdı. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI



Analistler, ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamaların da riskleri artıran etkenlerden biri olduğunu belirtti.