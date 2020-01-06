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  • 06.01.2020 08:28
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 08:28

da son dakika hareketliliği! 6 Ocak euro ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Yaklaşık iki haftadır sakin bir seyir izleyen dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yükselişe geçti. Dolar 6 Ocak'a 5.9720 TL'den başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve oldu? İşte 6 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. 2020'nin ilk iki gününe kadar sakin bir seyir izleyen dolar kuru, ABD ile İran arasındaki gerilim sonrası tırmanışa geçti. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.97 - 5.98 lira aralığında işlem gören dolar/TL, yeni haftaya 5.9720 liradan başladı. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ocak döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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