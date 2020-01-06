Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. 2020'nin ilk iki gününe kadar sakin bir seyir izleyen dolar kuru, ABD ile İran arasındaki gerilim sonrası tırmanışa geçti. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.97 - 5.98 lira aralığında işlem gören dolar/TL, yeni haftaya 5.9720 liradan başladı. Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ocak döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI