Türkiye kıyılarını doldurdular! Rus oligarklar Türkiye’ye demir attı

Turizmde yaşanan hareketlilik yat turizminde de boy gösterdi. Otel konaklamasında 6 milyonu aşkın kişiyle ilk sırayı alan Ruslar, yat turizminde de liderliği elde bırakmadı. Rus oligarkların 100 metreyi aşkın yatları, bu yaz Türk kıyılarını doldururken milyonlarca dolar da gelir bıraktı.



DEVASA YATLAR GELDİ

Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yatçılık'ın sahibi Begüm Doğulu, 2016'da yaşanan zorlu sürecin ardından özellikle Avrupalı yat sahiplerinin Türkiye kıyılarından çekildiğini belirterek, "Bu dönemde ülkemizde demir atan yat sayısı azaldı ancak cirolar arttı. Çünkü söz konusu dönemde özellikle Rus oligarklar ile Azeri ve Kazak milyarderler Türkiye kıyılarına demir attı. 100 metre ve üzeri devasa yatlara sahip olan bu insanlar, bütün sezon boyunca milyonlarca dolar harcadı. Dolayısıyla gelirde kayıp yaşanmadı." ifadelerini kullandı.





HAFTADA 100 BİN EURO

100 metre üstü bir yatın Türkiye'ye ortalama bir haftada 100 bin euro gelir bıraktığını aktaran Doğulu, "Bu yatların bazıları bütün yaz sezonunu ülkemiz kıyılarında geçirdi. Yatların giriş-çıkış ve bağlama ücretleri Türkiye'de kaldı. Ayrıca akaryakıt ikmalleri ve kumanyaları ülkemizden temin edildi. Tek seferde 500-600 bin litre yakıt alan bu yatlar ülkemizde tüm sezon boyunca milyonlarca euro harcadı." diye konuştu.



Avrupalı yat sahiplerinin de yavaş yavaş Türkiye kıyılarına rotalarını çevirmeye başladığını anlatan Doğulu, özellikle İngiliz turistlerin ilgisinin arttığını vurguladı. Doğulu, Uzakdoğu'dan özellikle Hintli ve Çinli yat sahiplerinin de Türkiye kıyılarını keşfetmeye başladığı bilgisini verdi.



2020'DE % 20 ARTIŞ

2019'da yat turizminin ülkeye 50 milyon doların üzerinde gelir bıraktığını anlatan Doğulu, "2020'nin çok daha parlak bir yıl olacağını gittiğimiz fuarlarda görüyoruz. Yat sayısı ve gelirde yüzde 20 artış bekliyoruz. Asıl etki ise 2021'de olacak. En parlak günleri yaşadığımız 2014 yılını dahi aşacağız." dedi.



HİNTLİ MİLYARDERİN YATI TÜRK'E EMANET

Avrupa'nın Türkiye'ye uyguladığı gizli ambargonun ardından yurtdışına açıldıklarını anlatan Doğulu, "Biz Begüm Yatçılık olarak bakım-onarım alanında da hizmet veriyoruz. Gizli ambargonun ardından biz de İspanya Mayorka ve Arnavutluk Sarende'de ofis, Küba'da da şube açtık. Oradan kazandığımız parayı ülkemize getiriyoruz" dedi. Türkiye'de dünyaca ünlü isimlerin yatlarına bakımonarım hizmeti verdiklerini anlatan Doğulu, "Mesela Hindistan'ın ünlü milyarderlerinden Lakshmi Mittal'in 90 metre yatını Türkiye'ye getirdik ve tadilatını yaptık." diye konuştu.



500 EUROYA MAVİ TUR KEYFİ

Türklerin yelken yarışlarıyla birlikte yatçılıkla tanışmaya başladığını anlatan Begüm Doğulu, "Ancak hâlâ yat kiralamanın pahalı olduğu algısı var. Oysa hemen her bütçeye uygun yatlar bulunuyor. Mavi tur için yat kiralamanız şart değil, kabin de kiralayabilirsiniz. Kaptanı, aşçısı, her şey dahil bir sistemle, kişi başı, bir haftalık 500 euroya kabin kiralaması yapabilirsiniz. Bunu bir otelde de veriyorsunuz hatta bazı otellerden daha ucuza bile gelebiliyor." dedi.