Turkcell'in GNÇYTNK Programı, aday başvurularını 29 Şubat'a kadar kabul edecek. Programı başarıyla tamamlayan yüzlerce genç, Turkcell'de çalışma şansına kavuşacak. Program, beşinci dönem adaylarını 1 Ocak'ta kabul etmeye başlarken, bu yılın kampanya filmi de hazırlandı. Turkcell ailesine geçen yıl katılan 30 genç yeteneğin bulunduğu müzik klibinde, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da bir rol aldı.
- Ekonomi
- 04.01.2020
- Gazete
Turkcell genç yetenek bekliyor
Turkcell'in GNÇYTNK Programı, aday başvurularını 29 Şubat'a kadar kabul edecek. Programı başarıyla tamamlayan yüzlerce genç, Turkcell'de çalışma şansına kavuşacak. Program, beşinci dönem adaylarını 1 Ocak'ta kabul etmeye başlarken, bu yılın kampanya filmi de hazırlandı. Turkcell ailesine geçen yıl katılan 30 genç yeteneğin bulunduğu müzik klibinde, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da bir rol aldı.
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