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genç yetenek bekliyor

'in , aday başvurularını 'a kadar kabul edecek. Programı başarıyla tamamlayan yüzlerce genç, Turkcell'de çalışma şansına kavuşacak. Program, beşinci dönem adaylarını 1 Ocak'ta kabul etmeye başlarken, bu yılın kampanya filmi de hazırlandı. Turkcell ailesine geçen yıl katılan 30 genç yeteneğin bulunduğu müzik klibinde, Turkcell Müdürü da bir rol aldı.

Turkcell genç yetenek bekliyor
Turkcell'in GNÇYTNK Programı, aday başvurularını 29 Şubat'a kadar kabul edecek. başarıyla tamamlayan yüzlerce genç, Turkcell'de çalışma şansına kavuşacak. Program, beşinci dönem adaylarını 1 Ocak'ta kabul etmeye başlarken, bu yılın kampanya filmi de hazırlandı. ailesine geçen yıl katılan 30 genç yeteneğin bulunduğu müzik klibinde, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da bir rol aldı.

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