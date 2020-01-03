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  • 04.01.2020 07:23
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 07:23

Dolar enflasyon verisi sonrası yükselişe geçti! 4 Ocak euro ve , kaç TL oldu?

, dün açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından 5.97'yi gördü. Enflasyon verisinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın iki hafta sonraki politika kararını beklemeye başladı. TCMB'nin politika kararı dolar/TL'de belirleyici olabilir. Peki, bugün euro ve oldu? İşte 4 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.9511 lira ve en yüksek 5.9792 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında, euro ise en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6766 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında seyretti. Dün açıklanan enflasyın verisinin ardından dolar/TL 5.97 TL'ye tırmandı. Piyasalarda Merkez Bankası'nın politika kararı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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