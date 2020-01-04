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  • 04.01.2020 08:32
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 08:32

? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları için başvuru sahiplerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, ev sahibi olabilme umuduyla kura tarihini araştırıyor. Gözler TOKİ'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, ? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesinin 2020 yılı başvuruları için son viraja girildi. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kala vatandaşları kura heyecanı sardı. Konutlar 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. TOKİ 2020 başvuruları 15 Ocak'ta sona erecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu yıl içerisinde yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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