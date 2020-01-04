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  • 04.01.2020 10:55
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 10:55

Bugün yeni düzenleme geldi! Artık mesaj gönderemeyecekler...

göndermek isteyen gerçek ve , Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne () kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Bugün resmen değişti! Gönderemeyecekler...

Ticari mesajlara düzenleme. Ticaret Bakanlığının Ticari İletişim ve ler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve 'ye kaydolacak. Söz konusu sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde İYS'ye kaydedilecek. İYS'ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecek.

Sesli arama içeriğinde, tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilecek. Bu düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini 3 iş günü içinde İYS'ye bildirecek. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek.Şikayet başvuruları, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacak.

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