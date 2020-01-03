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  • 04.01.2020 07:42
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 07:42

son dakika artışta! 4 Ocak gram, çeyrek, yarım fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketlili yaşanıyor. ABD-İran gerilimi sonrası yükselişe geçen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem görmüştü. ABD-İran gerilimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
169,49
169,61

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,06
217,22

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
271,18
271,38

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