Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem görmüştü. ABD-İran gerilimi sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

169,49

169,61

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

217,06

217,22

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

271,18

271,38