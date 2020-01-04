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  • 04.01.2020 22:18
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 22:31

Kredide düşük faiz fırsatı geliyor! TEB, Garanti BBVA, Ziraat, Denizbank, kaç oldu?

Kredi faizinde bankalar tarafından peş peşe sunulan fırsatlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi. İndirim açıklamaları ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürdü. Bu kapsamda güncel , yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi faiz indirimiyle ilgili müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. Bakan Albayrak kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "Sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. İşte bankaların güncel faiz oranları

Kredide düşük faiz fırsatı geliyor! İşte faiz oranları

En uygun krediyi hangi bankanın verdiği kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ardı ardına yapılan kredi faiz indirimleriyle birlikte başta emlak piyasası olmak üzere ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın faiz indirimiyle ilgili verdiği müjdeli haber vatandaşları sevindirdi. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte TEB, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıfbank faiz oranı...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59
Mortgage kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1.31

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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