En uygun krediyi hangi bankanın verdiği kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ardı ardına yapılan kredi faiz indirimleriyle birlikte başta emlak piyasası olmak üzere ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın faiz indirimiyle ilgili verdiği müjdeli haber vatandaşları sevindirdi. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte TEB, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıfbank faiz oranı...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.31

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