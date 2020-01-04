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Memura en az 3.517 TL | 2020 Ocak ayı güncel memur maaşları listesi

Memur maaşına % 4’lük artışa ilaveten % 1.5 farkı yansıtılacak. En düşük maaş 3 bin 517 liraya çıkarken, aile yardımı da lı olarak ödenecek. İşte zamlı memur maaşları...

Memura en az 3.517 TL
Memurların ve sözleşmeli personelin Ocak mı da belli oldu. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 1.5 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve sözleşmeli personelin Ocak zammı yüzde 5.5'e ulaştı. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan 3 bin 517 lira 37 kuruşa yükseldi.



2 ÇOCUKLUYA 478 LİRA
Memurların maaş katsayısındaki artış aile yardımını da artıracak. Ayrıca eş yardımına hakem kurulu kararı kapsamında gösterge zammı da gelecek. Eş yardımı 332,03, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arasında 73,02, 6 yaş üstünde 36,51 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 433,91 lira alıyordu. Bu tutar 478,07 liraya yükseldi. Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde ceplerine koyacak.

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