Engelliye-yaşlıya yeni maaş

Ocak'ta sadece emekliler değil, pek çok kesim için zam ayı. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış; emekli doktorların ek ödemesini, evde bakım desteğini, 65 yaş aylığını ve engelli aylığını da yükseltti. Buna göre;
● Emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya ulaştı.
● 65 yaş aylığı 672 liraya yükseldi.
● Evde yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 460 liraya çıktı.
● Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 537 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 763 liradan 805 liraya ulaştı.
● Emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya ulaştı.
● 65 yaş aylığı 672 liraya yükseldi.
● Evde yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 460 liraya çıktı.
● Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 537 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 763 liradan 805 liraya ulaştı.
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