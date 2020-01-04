Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? Sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aralık ayında ortaya atılan sigaraya zam yapılacak iddialarının ardından tiryakiler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda sigara fiyatlarına zam konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? İşte detaylar...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca sigara satışı yapan firmalardan da sigaraya zam yapılacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...