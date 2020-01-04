Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.01.2020 21:49
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 21:49

na zam yapılacak mı? 2020 Ocak ayı güncel oldu?

na zam yapılacak mı sorusu tiryakilerin gündeminde bulunuyor. Aralık ayında sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edilmiş ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda yeni yılın gelmesiyle birlikte sigara tiryakileri "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Ocak ayı güncel oldu? İşte güncel fiyat listesi...

2020 Ocak ayı güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? Sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aralık ayında ortaya atılan sigaraya zam yapılacak iddialarının ardından tiryakiler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda sigara fiyatlarına zam konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki, sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? İşte detaylar...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca sigara satışı yapan firmalardan da sigaraya zam yapılacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSigara fiyatlarına zam yapılacak mı? 2020 Ocak ayı güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri