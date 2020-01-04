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Kira sertifikası ihracında birinci

, ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım sı olurken, önümüzdeki dönem için de 'ndan 12 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü , "2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla 9 milyar liralık fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2.4 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor" dedi.

Kira sertifikası ihracında birinci
Vakıf Katılım, ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım sı olurken, önümüzdeki dönem için de 'ndan 12 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı. Genel Müdürü İkram Göktaş, "2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla 9 milyar liralık fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2.4 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor" dedi.

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