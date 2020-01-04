Vakıf Katılım, 2019 Kasım ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olurken, önümüzdeki dönem için de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 12 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla 9 milyar liralık fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2.4 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor" dedi.
- Ekonomi
- 04.01.2020
- Gazete
Kira sertifikası ihracında birinci
Vakıf Katılım, 2019 Kasım ayı verilerine göre sektörde en fazla kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım bankası olurken, önümüzdeki dönem için de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 12 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanı onayı aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "2019 yılındaki 36 tertip ihracımızla 9 milyar liralık fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2.4 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor" dedi.
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