Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılan zam oranına çevrildi. Yüz binlerce memurun zamlı memur maaşları hakkında araştırmaları artış gösterdi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda 5.49 oranında maaşlara yansıtılacak. Peki, yapılan zamlarla birlikte 2020 yılı zamlı memur maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

2020 YILI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?

İşte eski ve yeni maaşlar:

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)

Eski maaş:5691

Yeni maaş: 6003

Avukat (9/1)

Eski maaş:4952

Yeni maaş: 5224

Baş asistan (Sağlık hiz. 5/1)

Eski maaş:6468

Yeni maaş: 6823

Araştırma görevlisi (8/1)

Eski maaş: 5461

Yeni maaş: 5761

Bekçi (Lisans 9/1)

Eski maaş: 4180

Yeni maaş: 4409

İlçe belediye başkan yardımcısı

Eski maaş:5765

Yeni maaş: 6081

Başmüfettiş (1/1)

Eski maaş: 8320

Yeni maaş: 8777

Doçent (1/1)

Eski maaş:7260

Yeni maaş: 7659

Eski maaş: 5315

Yeni maaş: 5607