Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılan zam oranına çevrildi. Yüz binlerce memurun zamlı memur maaşları hakkında araştırmaları artış gösterdi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda 5.49 oranında maaşlara yansıtılacak. Peki, yapılan zamlarla birlikte 2020 yılı zamlı memur maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
2020 YILI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?
İşte eski ve yeni maaşlar:
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
Eski maaş:5691
Yeni maaş: 6003
Avukat (9/1)
Eski maaş:4952
Yeni maaş: 5224
Baş asistan (Sağlık hiz. 5/1)
Eski maaş:6468
Yeni maaş: 6823
Araştırma görevlisi (8/1)
Eski maaş: 5461
Yeni maaş: 5761
Bekçi (Lisans 9/1)
Eski maaş: 4180
Yeni maaş: 4409
İlçe belediye başkan yardımcısı
Eski maaş:5765
Yeni maaş: 6081
Başmüfettiş (1/1)
Eski maaş: 8320
Yeni maaş: 8777
Doçent (1/1)
Eski maaş:7260
Yeni maaş: 7659
Eski maaş: 5315
Yeni maaş: 5607
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