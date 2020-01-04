Enflasyon hedefin altında

Kur saldırısının ardından 2018 yılının Ekim ayında yüzde 25.24'e yükselen enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin sonunda, 2019'da hedefin altında gerçekleşti. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Aralık'ta yüzde 0.74 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile yüzde 12 olan Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefin altına indi. Yıllık bazda son 3 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu görüldü. 2017 ve 2018'de enflasyonu yüzde 11.92 ve 20.30 olmuştu.



REKOR İHRACAT

Sosyal medya hesabından 2019 yılı enflasyon ve ihracat rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" dedi. Geçen yıl ihracatın yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine ve rekor kırıldığına işaret eden Albayrak, "İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı bu alanlarda değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.









