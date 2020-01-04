Memur ve emekli maaşı 2020 Ocak zammı ne kadar? En düşük Bağkur SSK emekli ve memur maaşı ne kadar?

Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Aralık 2019 enflasyon oranları açıklandı. Böylelikle devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Peki, 2020 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşı ne kadar? En düşük Bağkur SSK emekli ve memur maaşı ne kadar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2020 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı.

En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

Mesleğe göre maaşlar ne kadar? Detaylar bir sonraki sayfada...