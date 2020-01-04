4 Ocak Cumartesi günü dolar ve eurodaki son durum, günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dövizler, haftanın son işlem gününde açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın hareket etti. Son dönemlerde dengesiz bir grafik çizen dolarda bugün inişli çıkışlı seyir devam etti. İşte 4 Ocak hafta sonu canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?