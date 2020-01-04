Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.01.2020 18:45
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 18:45

da hareketlilik sürüyor! 4 Ocak hafta sonu canlı dolar ve alış satış fiyatı nedir?

Piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler hafta sonu ve daki son durumu öğrenmek istiyor. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,9620'den işlem gördü. Peki, 4 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar ve euroda güncel durum...

Dolarda hareketlilik sürüyor! Dolar ve euro ne kadar?

4 Ocak Cumartesi günü dolar ve eurodaki son durum, günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dövizler, haftanın son işlem gününde açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın hareket etti. Son dönemlerde dengesiz bir grafik çizen dolarda bugün inişli çıkışlı seyir devam etti. İşte 4 Ocak hafta sonu canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolarda hareketlilik sürüyor! 4 Ocak hafta sonu canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri