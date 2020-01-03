Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler 2020 yılındaki zamlı maaşlara çevrildi. Yüz binlerce memur, maaşlarına ne kadar zam yapıldığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, zabıta maaşları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memur yeni maaşlarını öğrenmek istiyor. İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, zabıta maaşları hakkında bilgiler...

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı Eski maaş: 3.676 Zamlı maaş: 3.878

Müsteşar (1/4) Eski maaş: 14.093 Zamlı maaş: 14.867

Memur (lisans 9/1) Eski maaş: 4.014 Zamlı maaş: 4.234

Öğretmen (1/4) Eski maaş: 5.022 Zamlı maaş: 5.298

Başkomiser (3/1) Eski maaş: 6.511 Zamlı maaş: 6.868

Polis (8/1) Eski maaş: 5.698 Zamlı maaş: 6.011

Uzman doktor (1/4) Eski maaş: 7.747 Zamlı maaş: 8.172

Hemşire (lisans- 5/1) Eski maaş: 4.871 Zamlı maaş: 5.138

Avukat (1/4) Eski maaş: 6.350 Zamlı maaş: 6.699

Zabıta memuru (9/1): 3665 TL

İmam maaşları: 3272 TL