Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler 2020 yılındaki zamlı maaşlara çevrildi. Yüz binlerce memur, maaşlarına ne kadar zam yapıldığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, zabıta maaşları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte milyonlarca memur yeni maaşlarını öğrenmek istiyor. İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, zabıta maaşları hakkında bilgiler...
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı Eski maaş: 3.676 Zamlı maaş: 3.878
Müsteşar (1/4) Eski maaş: 14.093 Zamlı maaş: 14.867
Memur (lisans 9/1) Eski maaş: 4.014 Zamlı maaş: 4.234
Öğretmen (1/4) Eski maaş: 5.022 Zamlı maaş: 5.298
Başkomiser (3/1) Eski maaş: 6.511 Zamlı maaş: 6.868
Polis (8/1) Eski maaş: 5.698 Zamlı maaş: 6.011
Uzman doktor (1/4) Eski maaş: 7.747 Zamlı maaş: 8.172
Hemşire (lisans- 5/1) Eski maaş: 4.871 Zamlı maaş: 5.138
Avukat (1/4) Eski maaş: 6.350 Zamlı maaş: 6.699
Zabıta memuru (9/1): 3665 TL
İmam maaşları: 3272 TL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.