Rakam duyuruldu! 2020 Emekli ve memur emeklisi maaş zam oranı netleşti! Güncel emekli maaşları kaç TL oldu?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın yeni yılda alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Emekli vatandaşlar zamla ilgili detayların belli olmasıyla maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. Peki, emekli ve memur emeklisi maaş zam oranı ne kadar oldu? İşte merak edilen bilgiler...
EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL
Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL
Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL
SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -
Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL
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