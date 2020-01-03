Ev sahipleri ve kiracıları, 2020 yılı kira artış oranı hakkında araştırmalara başladı. Kira artış oranı, TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. Bu kapsamda 2020 yılı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Bu bilgiler doğrultusunda kiralara ev sahipleri tarafından 15.18 oranında zam yapılabilecek. Örneğin ödediği kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.