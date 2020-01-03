Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi. Güne 294,77 liradan başlayan gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

166,67

166,79

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

213,45

213,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

266,67

266,87