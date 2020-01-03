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  • 03.01.2020 08:30
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 08:30

3 Ocak yükselişte! Gram, yarım, tam, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

nda son dakika yükseliş sürüyor. Yatırımcılar yeni yılın ilk günlerinde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. 2019'a 218 lira ile başlıp, yılın son gününde 291 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran , 3 Ocak Cuma gününe ise 294,77 liradan başladı. Peki, bugün gram, yarım, tam ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi. Güne 294,77 liradan başlayan gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
166,67
166,79

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
213,45
213,61

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
266,67
266,87

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