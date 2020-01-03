Kredi faizinde indirim açıklamaları ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İndirimlerle birlikte güncel kredi faiz oranları, yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi faiz indirimiyle ilgili müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. Bakan Albayrak kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "Sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. İşte bankaların güncel faiz oranları ve sunduğu teklifler...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.08

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...