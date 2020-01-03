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  • 03.01.2020 22:02
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 22:16

Kredi faizinde vatandaşa yeni fırsatlar sunulacak! Garanti BBVA, Ziraat, TEB, ne kadar?

Kredide yapılan faiz indirimleriyle birlikte başta emlak piyasası olmak üzere ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Bankalardan gelen faiz indirim açıklamaları bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde yer alıyor. Son olarak yakın bir süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın faiz indirimiyle ilgili verdiği müjdeli haber vatandaşları sevindirdi. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel faiz oranları

Kredide yeni fırsatlar sunulacak! İşte güncel faiz oranları

Kredi faizinde indirim açıklamaları ev ve araba almak isteyen ya da borçlarını kapatmayı düşünenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İndirimlerle birlikte güncel kredi faiz oranları, yeni yılda kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi faiz indirimiyle ilgili müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. Bakan Albayrak kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "Sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. İşte bankaların güncel faiz oranları ve sunduğu teklifler...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.08

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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